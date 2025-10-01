Шість військових підрозділів нагороджені почесними відзнаками «За мужність та відвагу»

Зеленський підписав укази про нагородження почесною відзнакою військових підрозділів із ЗСУ, НГУ та Держприкордонслужби.

Фото: armyinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав шість указів про нагородження почесною відзнакою «За мужність та відвагу» військових підрозділів за їхній героїзм у захисті державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Відзнаки отримали:

окрема артилерійська бригада Національної гвардії (указ №725/2025),

18 загін морської охорони Держприкордонслужби (№724/2025),

1 загін морської охорони Держприкордонслужби (№723/2025),

117 окрема важка механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ (№713/2025),

32 окрема артилерійська бригада Військово-Морських Сил ЗСУ (№712/2025),

12 окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ ЗСУ (№711/2025).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.