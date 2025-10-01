Шість військових підрозділів нагороджені почесними відзнаками «За мужність та відвагу»

11:29, 1 жовтня 2025
Зеленський підписав укази про нагородження почесною відзнакою військових підрозділів із ЗСУ, НГУ та Держприкордонслужби.
Фото: armyinform
Президент України Володимир Зеленський підписав шість указів про нагородження почесною відзнакою «За мужність та відвагу» військових підрозділів за їхній героїзм у захисті державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
Відзнаки отримали:
- окрема артилерійська бригада Національної гвардії (указ №725/2025),
- 18 загін морської охорони Держприкордонслужби (№724/2025),
- 1 загін морської охорони Держприкордонслужби (№723/2025),
- 117 окрема важка механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ (№713/2025),
- 32 окрема артилерійська бригада Військово-Морських Сил ЗСУ (№712/2025),
- 12 окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ ЗСУ (№711/2025).
