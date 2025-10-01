Шесть воинских подразделений награждены почетными знаками «За мужество и отвагу»

Зеленский подписал указы о награждении почетной наградой воинских подразделений ВСУ, НГУ и Госпогранслужбы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал шесть указов о награждении почетной наградой «За мужество и отвагу» военных подразделений за их героизм в защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Награды получили:

отдельная артиллерийская бригада Национальной гвардии (указ №725/2025),

18 отряд морской охраны Госпогранслужбы (№724/2025),

1 отряд морской охраны Госпогранслужбы (№723/2025),

117 отдельная тяжелая механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ (№713/2025),

32 отдельная артиллерийская бригада Военно-Морских Сил ВСУ (№712/2025),

12 отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко Сухопутных войск ВСУ (№711/2025).

