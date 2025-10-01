У НАЗК нагадали про дисциплінарну відповідальність за корупційні проступки для держслужбовців прокурорів та суддів

За кожний дисциплінарний проступок до особи може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що одним із видів юридичної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень є дисциплінарна. Вона застосовується як самостійно, так і паралельно з іншими видами відповідальності (кримінальною, адміністративною чи цивільно-правовою).

Підставою для притягнення особи (працівника, державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування тощо) до дисциплінарної відповідальності є вчинення дисциплінарного проступку, тобто невиконання або неналежне виконання своїх трудових, службових або інших передбачених законом обов'язків.

У національному законодавстві немає єдиного, універсального для всіх категорій осіб переліку дисциплінарних проступків. Водночас у нормативно-правових актах для певних категорій службовців закріплені або загальні визначення дисциплінарних проступків, або конкретизовані їх переліки (зокрема, у законах «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію»).

Деякі з дисциплінарних проступків мають очевидно корупційний характер або пов’язані з корупцією.

Дисциплінарна відповідальність передбачає застосування дисциплінарного стягнення. До державних службовців можуть бути застосовані:

▪️ зауваження;

▪️ догана;

▪️ попередження про неповну службову відповідність;

▪️ звільнення з посади державної служби.

За кожний дисциплінарний проступок до особи може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Законодавством також передбачені особливі правила застосування дисциплінарних стягнень для окремих категорій суб’єктів (прокурорів, суддів тощо).

Законом України «Про запобігання корупції» також передбачено спеціальне правило, спрямоване на забезпечення неминучих негативних наслідків для професійної діяльності особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення. Так, якщо суд не застосував до такої особи покарання чи стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, вона в обов’язковому порядку підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку (ч. 2 ст. 65-1). Тобто дисциплінарне стягнення застосовує керівник органу, де працює службовець, і це рішення оформляється відповідним наказом, додали у НАЗК.

