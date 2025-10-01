Практика судов
В НАПК напомнили о дисциплинарной ответственности за коррупционные проступки для госслужащих, прокуроров и судей

12:56, 1 октября 2025
За каждый дисциплинарный проступок к лицу может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
В НАПК напомнили о дисциплинарной ответственности за коррупционные проступки для госслужащих, прокуроров и судей
 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что одним из видов юридической ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений является дисциплинарная. Она применяется как самостоятельно, так и параллельно с другими видами ответственности (уголовной, административной или гражданско-правовой).

Основанием для привлечения лица (работника, государственного служащего, должностного лица местного самоуправления и т. п.) к дисциплинарной ответственности является совершение дисциплинарного проступка, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых, служебных или иных предусмотренных законом обязанностей.

В национальном законодательстве нет единого, универсального для всех категорий лиц перечня дисциплинарных проступков. Вместе с тем в нормативно-правовых актах для определенных категорий служащих закреплены либо общие определения дисциплинарных проступков, либо конкретизированные их перечни (в частности, в законах «О государственной службе», «О прокуратуре», «О судебоустройстве и статусе судей», «О Национальной полиции»).

Некоторые из дисциплинарных проступков имеют очевидно коррупционный характер или связаны с коррупцией.

Дисциплинарная ответственность предусматривает применение дисциплинарного взыскания. К государственным служащим могут быть применены:

▪️ замечание;

▪️ выговор;

▪️ предупреждение о неполном служебном соответствии;

▪️ увольнение с должности государственной службы.

За каждый дисциплинарный проступок к лицу может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Законодательством также предусмотрены особые правила применения дисциплинарных взысканий для отдельных категорий субъектов (прокуроров, судей и др.).

Законом Украины «О предотвращении коррупции» также предусмотрено специальное правило, направленное на обеспечение неизбежных негативных последствий для профессиональной деятельности лица, совершившего коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение. Так, если суд не применил к такому лицу наказание или взыскание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, или приравненной к этой деятельности, оно в обязательном порядке подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке (ч. 2 ст. 65-1).

То есть дисциплинарное взыскание применяет руководитель органа, где работает служащий, и это решение оформляется соответствующим приказом, добавили в НАПК.

Принцип правовой определенности не может подменять обязанность суда проверять наличие нарушений при выдаче разрешения на строительство – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правовой определенности и законности разрешения на строительство.

Апелляционный суд отменил штраф ТЦК, напомнив, что данные для Реестра «Оберег» могут быть получены путем электронного информационного взаимодействия

Апелляционный административный суд напомнил, что ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП не применяется в случае, когда данные для Реестра военнообязанных могут быть получены ТЦК путем электронного информационного взаимодействия с другими реестрами.

За оценочные суждения, унижающие достоинство или репутацию, можно будет требовать компенсацию морального вреда – проект изменений в ГК

Если оценочные суждения высказаны в форме, унижающей достоинство, честь, репутацию, на лицо, которое их распространило, может быть возложена обязанность по компенсации морального вреда – проект новой редакции Гражданского кодекса.

Административный суд вынес частное определение относительно привлечения должностных лиц ТЦК к ответственности

Среди прочего, суд установил, что ТЦК на основании фактически не существующего электронного обращения внес в Реестр «Оберег» сведения о нарушении мужчиной правил воинского учета без направления повестки о вызове в ТЦК, то есть, без соблюдения установленной процедуры.

Чаты должностных лиц в мессенджерах нельзя будет публиковать без их согласия – законопроект

Законопроект предусматривает, что суд может заблокировать канал в мессенджере или веб-сайт, который распространил личную переписку физического лица.

