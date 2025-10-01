В НАПК напомнили о дисциплинарной ответственности за коррупционные проступки для госслужащих, прокуроров и судей

За каждый дисциплинарный проступок к лицу может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что одним из видов юридической ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений является дисциплинарная. Она применяется как самостоятельно, так и параллельно с другими видами ответственности (уголовной, административной или гражданско-правовой).

Основанием для привлечения лица (работника, государственного служащего, должностного лица местного самоуправления и т. п.) к дисциплинарной ответственности является совершение дисциплинарного проступка, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых, служебных или иных предусмотренных законом обязанностей.

В национальном законодательстве нет единого, универсального для всех категорий лиц перечня дисциплинарных проступков. Вместе с тем в нормативно-правовых актах для определенных категорий служащих закреплены либо общие определения дисциплинарных проступков, либо конкретизированные их перечни (в частности, в законах «О государственной службе», «О прокуратуре», «О судебоустройстве и статусе судей», «О Национальной полиции»).

Некоторые из дисциплинарных проступков имеют очевидно коррупционный характер или связаны с коррупцией.

Дисциплинарная ответственность предусматривает применение дисциплинарного взыскания. К государственным служащим могут быть применены:

▪️ замечание;

▪️ выговор;

▪️ предупреждение о неполном служебном соответствии;

▪️ увольнение с должности государственной службы.

За каждый дисциплинарный проступок к лицу может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Законодательством также предусмотрены особые правила применения дисциплинарных взысканий для отдельных категорий субъектов (прокуроров, судей и др.).

Законом Украины «О предотвращении коррупции» также предусмотрено специальное правило, направленное на обеспечение неизбежных негативных последствий для профессиональной деятельности лица, совершившего коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение. Так, если суд не применил к такому лицу наказание или взыскание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, или приравненной к этой деятельности, оно в обязательном порядке подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке (ч. 2 ст. 65-1).

То есть дисциплинарное взыскание применяет руководитель органа, где работает служащий, и это решение оформляется соответствующим приказом, добавили в НАПК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.