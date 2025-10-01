Практика судів
До держбюджету України надійшло €4 млрд від ЄС за рахунок заморожених активів РФ

14:08, 1 жовтня 2025
Кошти спрямують на соціальні, військові та відновлювальні потреби.
До держбюджету України надійшло €4 млрд від ЄС за рахунок заморожених активів РФ
Україна отримала транш у розмірі €4 млрд від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), повідомили в Мінфіні.

Загалом у рамках ERA Мінфін залучив від ЄС €14 млрд із передбачених €18,1 млрд, решту коштів очікують до кінця 2025 року. Фінансування може бути використано на пріоритетні бюджетні видатки, зокрема соціальні, військові та відновлювальні програми.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що з лютого 2022 року ЄС надав Україні €62,5 млрд прямої бюджетної допомоги, а ERA стала ключовим інструментом для покриття бюджетних потреб 2025 року.

«Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – 62,5 млрд євро. Кошти ERA стали важливим інструментом забезпечення бюджетних потреб у 2025 році. Вдячний Єврокомісії за розуміння потреб України та проактивну позицію у цьому питанні. Подальше використання заморожених активів рф для потреб України залишається на порядку денному зустрічей з європейськими колегами» – сказав очільник Мінфіну.

У 2024–2025 роках країни G7 та ЄС надали Україні майже $28 млрд у рамках ERA, що фінансується прибутками від знерухомлених суверенних активів РФ.

