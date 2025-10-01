Практика судов
В госбюджет Украины поступило €4 млрд от ЕС за счет замороженных активов РФ

14:08, 1 октября 2025
Средства направят на социальные, военные и восстановительные нужды.
Украина получила транш в размере €4 млрд от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), сообщили в Минфине.

В целом в рамках ERA Минфин привлек от ЕС €14 млрд из предусмотренных €18,1 млрд, остальные средства ожидаются до конца 2025 года. Финансирование может быть использовано на приоритетные бюджетные расходы, в частности социальные, военные и восстановительные программы.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что с февраля 2022 года ЕС предоставил Украине €62,5 млрд прямой бюджетной помощи, а ERA стала ключевым инструментом для покрытия бюджетных потребностей 2025 года.

«Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим предоставителем прямой бюджетной помощи Украине – 62,5 млрд евро. Средства ERA стали важным инструментом обеспечения бюджетных потребностей в 2025 году. Благодарен Еврокомиссии за понимание потребностей Украины и проактивную позицию в этом вопросе. Дальнейшее использование замороженных активов РФ для нужд Украины остается на повестке дня встреч с европейскими коллегами», – сказал глава Минфина.

В 2024–2025 годах страны G7 и ЕС предоставили Украине почти $28 млрд в рамках ERA, которая финансируется доходами от обездвиженных суверенных активов РФ.

