В Україні ліквідували 11 схем ухилення від мобілізації

17:33, 1 жовтня 2025
Затримано 23 особи, які за хабарі допомагали уникнути призову.
В Україні ліквідували 11 схем ухилення від мобілізації
Фото: СБУ
В Україні припинили діяльність 11 схем ухилення від мобілізації, затримавши 23 організаторів у різних регіонах країни, повідомила в СБУ.

За суми від $2500 до $17000 зловмисники пропонували фіктивні документи для уникнення призову або незаконний перетин кордону.

 У Києві двоє осіб влаштовували клієнтів на підприємства критичної інфраструктури з подальшим виїздом за кордон під виглядом відряджень.

На Полтавщині викрито три схеми, зокрема двох адвокатів і ділка, які за хабарі знімали ухилянтів із розшуку в ТЦК або оформлювали фіктивні діагнози через зв’язки з лікарями та військкоматами.

В Івано-Франківській області шестеро осіб, половина з яких — працівники заповідника, переправляли призовників через прикордонний парк до ЄС гірськими стежками.

На Черкащині заступниця декана університету заробила 0,5 млн грн, влаштовуючи ухилянтів на навчання, а очільниця місцевого фонду соцзахисту разом із керівницею сільради оформлювали фіктивне опікунство.

На Житомирщині затримали охоронця, який організовував втечу через «зеленку», а на Харківщині — керівника благодійного фонду та працівника колонії.

У Дніпрі ексвійськовий намагався підкупити командування полку для втечі мобілізованого.

Усім підозрюваним інкримінують порушення за статтями КК України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ), чч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення через кордон), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом). Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

