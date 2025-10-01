В Украине ликвидировали 11 схем уклонения от мобилизации

Задержаны 23 человека, которые за взятки помогали избежать призыва.

В Украине прекратили деятельность 11 схем уклонения от мобилизации, задержав 23 организатора в разных регионах страны, сообщила СБУ.

За суммы от $2500 до $17000 злоумышленники предлагали фиктивные документы для уклонения от призыва или незаконного пересечения границы.

В Киеве двое человек устраивали клиентов на предприятия критической инфраструктуры с последующим выездом за границу под видом командировок.

В Полтавской области разоблачены три схемы, в частности двух адвокатов и дельца, которые за взятки снимали уклонистов с розыска в ТЦК или оформляли фиктивные диагнозы через связи с врачами и военкоматами.

В Ивано-Франковской области шесть человек, половина из которых — работники заповедника, переправляли призывников через пограничный парк в ЕС по горным тропам.

В Черкасской области заместитель декана университета заработала 0,5 млн грн, устраивая уклонистов на учебу, а глава местного фонда соцзащиты вместе с руководительницей сельсовета оформляли фиктивную опеку.

В Житомирской области задержали охранника, который организовывал побег через «зеленку», а в Харьковской области — руководителя благотворительного фонда и работника колонии.

В Днепре экс-военный пытался подкупить командование полка для побега мобилизованного.

Всем подозреваемым инкриминируют нарушения по статьям УК Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ), чч. 2, 3 ст. 332 (незаконная переправка через границу), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием). Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

