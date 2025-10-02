Землю накрив 8-бальний магнітний шторм червоного рівня

Метеочутливим радять пити воду, уникати стресу та стежити за спалахами.

Землю вразила потужна магнітна буря червоного рівня з К-індексом 8 балів, повідомили meteoagent.

Ще 1 жовтня геомагнітний шторм досягав 7 балів, і прогнозувалося його послаблення до 4 балів, але ситуація змінилася. Британська геологічна служба попереджає, що найближчими днями буря може посилитися, з піковими активними періодами, після чого піде на спад. За даними meteoprog, за останні 24 години зафіксовано 6 спалахів класів С і М на Сонці, де зараз налічується 67 сонячних плям. Ймовірність нових спалахів класу М 2 жовтня становить 65%, а класу Х — 15%. Магнітна буря може спричинити перепади тиску, мігрені, нудоту та збої в засобах зв’язку.

Метеочутливим людям рекомендують більше відпочивати, уникати перевтоми, важкої їжі, алкоголю та кави, пити чисту воду і проводити час на свіжому повітрі.

