Землю накрыл 8-балльный магнитный шторм красного уровня

Метеочувствительным рекомендуют пить воду, избегать стресса и следить за вспышками.

Землю поразила мощная магнитная буря красного уровня с К-индексом 8 баллов, сообщили meteoagent.

Еще 1 октября геомагнитный шторм достигал 7 баллов, и прогнозировалось его ослабление до 4 баллов, но ситуация изменилась. Британская геологическая служба предупреждает, что в ближайшие дни буря может усилиться, с пиковыми активными периодами, после чего пойдет на спад. По данным meteoprog, за последние 24 часа зафиксировано 6 вспышек классов С и М на Солнце, где сейчас насчитывается 67 солнечных пятен. Вероятность новых вспышек класса М 2 октября составляет 65%, а класса Х — 15%. Магнитная буря может вызвать перепады давления, мигрени, тошноту и сбои в средствах связи.

Метеочувствительным людям рекомендуют больше отдыхать, избегать переутомления, тяжелой пищи, алкоголя и кофе, пить чистую воду и проводить время на свежем воздухе.

