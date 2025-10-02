Практика судів
У Харкові викрили посадовця ТЦК, який незаконно знімав з розшуку ухилянтів

13:54, 2 жовтня 2025
Посадовець ТЦК також ставив осіб на облік без їх фактичного прибуття.
У Харкові викрили посадовця ТЦК, який незаконно знімав з розшуку ухилянтів
У Харкові правоохоронці повідомили про підозру заступнику начальника територіального центру комплектування, який має військове звання «майор». Він діючи умисно й протиправно, використовуючи особистий цифровий ключ, несанкціоновано вносив зміни до автоматизованої системи «Оберіг». Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

«Він безпідставно змінював дані військовозобов’язаних, зокрема, ставив осіб на облік без їх фактичного прибуття та незаконно знімав з розшуку тих, хто реально не з’являвся до ТЦК та СП», - заявили у ОГП.

Правоохоронці установили, що такі дії він вчинив щодо 29 військовозобов’язаних.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями посадовець скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України – несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї.

