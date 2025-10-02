В Харькове выкрыли чиновника ТЦК, которое незаконно снимало с розыска уклонистов

Должностное лицо ТЦК также ставило людей на учет без их фактического прибытия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении заместителю начальника территориального центра комплектования, который имеет военное звание «майор». Он, действуя умышленно и противоправно, использовал личный цифровой ключ и несанкционированно вносил изменения в автоматизированную систему «Оберіг». Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

«Он безосновательно изменял данные военнообязанных, в том числе ставил людей на учет без их фактического прибытия и незаконно снимал с розыска тех, кто реально не появлялся в ТЦК и СП», — заявили в ОГП.

Правоохранители установили, что такие действия он совершил в отношении 29 военнообязанных.

Таким образом, своими умышленными и противоправными действиями должностное лицо совершило уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 362 УК Украины — несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе, совершенное по предварительному сговору группой лиц, имеющих доступ к ней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.