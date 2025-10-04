Практика судів
Уряд активізує роботу з прифронтовими територіями: визначено відповідальних у кожному міністерстві

11:10, 4 жовтня 2025
У кожному міністерстві призначать заступників, які координуватимуть державну політику щодо регіонів, де тривають або тривали бойові дії.
Уряд активізує роботу з прифронтовими територіями: визначено відповідальних у кожному міністерстві
Прифронтові регіони залишаються одним із ключових напрямів роботи українського уряду. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, життя на таких територіях триває попри постійні загрози, тому державна політика має враховувати їхні особливі потреби.

«Наші прифронтові — це дев’ять областей. Робота має бути системною. Життя там триває, і люди живуть та працюють в особливих умовах», — наголосила Свириденко.

На засіданні уряду ухвалили механізм посилення роботи Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться або велися бойові дії, а також тих, що залишаються тимчасово окупованими Росією.

У межах цього рішення в кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади визначать заступників, відповідальних за політики щодо прифронтових територій. Це стосуватиметься всіх міністерств, Держспецзв’язку, Державної інспекції ядерного регулювання, НКРЕКП і Фонду державного майна.

«Життя на прифронтових територіях триває, і люди живуть та працюють там в особливих умовах. Маємо це враховувати в усій державній політиці.

Разом працюємо для підтримки людей в прифронтових регіонах та розробляємо нові можливості», — наголосила Свириденко.

