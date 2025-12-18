Рада підтримала законопроєкт щодо пріоритетності у виділенні землі ветеранам війни та родинам загиблих Захисників

Резервний фонд земель при приватизації планують збільшити до 20%, землі призначатимуть виключно для УБД.

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №10027 щодо забезпечення реалізації права учасників бойових дій та сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України при відведенні їм земельних ділянок за рахунок земель державної і комунальної власності.

За даними апарату ВР, метою є забезпечення реалізації права ветеранів на безоплатне отримання землі з державних і комунальних фондів.

Ключові позиції законопроєкту:

утворення резервного фонду земель при приватизації державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій у розмірі до 20% площі всіх сільськогосподарських угідь, які перебували у постійному користуванні цих підприємств;

використання земель з резервного фонду виключно для безоплатної передачі у приватну власність учасникам бойових дій та сім’ям загиблих Захисників і Захисниць України; заборона на використання цих земель для інших цілей, із внесенням відповідних відомостей до Державного земельного кадастру;

відображення інформації про резервний фонд земель на картографічній основі Державного земельного кадастру з зазначенням цільового призначення та орієнтовного розміру, з оприлюдненням на офіційних веб-сайтах органів влади;

внесення змін до Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, що дозволяє протягом дії воєнного стану безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну власність учасникам бойових дій та сім’ям загиблих Захисників і Захисниць України;

уточнити пільги для ветеранів: першочергове отримання землі для садівництва, городництва, особистого господарства чи будівництва житла.

