Рада поддержала законопроект о приоритетности в выделении земли ветеранам войны и семьям погибших Защитников

13:30, 18 декабря 2025
Резервный фонд земель при приватизации планируют увеличить до 20%, земли будут назначать исключительно для УБД.
Фото: УНИАН
Верховная Рада приняла за основу законопроект №10027 об обеспечении реализации права участников боевых действий и семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины при отводе им земельных участков за счет земель государственной и коммунальной собственности.

По данным аппарата ВР, целью является обеспечение реализации права ветеранов на бесплатное получение земли из государственных и коммунальных фондов.

Ключевые позиции законопроекта:

  • создание резервного фонда земель при приватизации государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций в размере до 20% площади всех сельскохозяйственных угодий, которые находились в постоянном пользовании этих предприятий;
  • использование земель из резервного фонда исключительно для безвозмездной передачи в частную собственность участникам боевых действий и семьям погибших Защитников и Защитниц Украины; запрет на использование этих земель для других целей, с внесением соответствующих сведений в Государственный земельный кадастр;
  • отражение информации о резервном фонде земель на картографической основе Государственного земельного кадастра с указанием целевого назначения и ориентировочного размера, с обнародованием на официальных веб-сайтах органов власти;
  • внесение изменений в Раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины, что позволяет в течение действия военного положения безвозмездно передавать земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность участникам боевых действий и семьям погибших Защитников и Защитниц Украины;
  • уточнить льготы для ветеранов: первоочередное получение земли для садоводства, огородничества, личного хозяйства или строительства жилья.

