Рада затвердила перелік пам’ятних дат і ювілеїв на 2026-2027 роки

Постанова передбачає підготовку державних заходів, випуск марок і ювілейних монет.

Верховна Рада ухвалила постанову №14203, якою визначено перелік річниць ключових подій суспільно-політичного життя та ювілеїв видатних особистостей, що відзначатимуться на загальнодержавному рівні у 2026-2027 роках.

Документом рекомендовано Кабінету Міністрів утворити організаційний комітет з підготовки до відзначення пам’ятних дат і ювілеїв, а також спільно з профільними міністерствами розробити та затвердити відповідні плани заходів.

Окремо постановою запропоновано ПАТ «Укрпошта» забезпечити випуск поштових марок і конвертів, присвячених визначеним датам, а Національному банку України — виготовити та ввести в обіг ювілейні монети.

