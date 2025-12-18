Рада утвердила перечень памятных дат и юбилеев на 2026-2027 годы
Верховная Рада приняла постановление №14203, которым определен перечень годовщин ключевых событий общественно-политической жизни и юбилеев выдающихся личностей, которые будут отмечаться на общегосударственном уровне в 2026-2027 годах.
Документом рекомендовано Кабинету Министров создать организационный комитет по подготовке к празднованию памятных дат и юбилеев, а также совместно с профильными министерствами разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий.
Отдельно постановлением предложено ПАО «Укрпочта» обеспечить выпуск почтовых марок и конвертов, посвященных определенным датам, а Национальному банку Украины — изготовить и ввести в обращение юбилейные монеты.
Ранее «Судебно-юридическая газета» описала проект Постановления № 14203 и памятные даты и юбилеи выдающихся личностей в 2026-2027 годах.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.