Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

Суддів звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Вища рада правосуддя розглянула заяви суддів про відставку та звільнила трьох суддів у зв’язку з поданням відповідних заяв.

Зокрема, рішенням ВРП:

Медінцева Ніна Михайлівна звільнена з посади судді Бахмутського міськрайонного суду Донецької області (відряджена до Покровського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області);

Ремеза Петро Миколайович звільнений з посади судді Кропивницького апеляційного суду;

Поліщук Світлана Володимирівна звільнена з посади судді Ківерцівського районного суду Волинської області.

