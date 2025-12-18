Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей

Судей уволили в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия рассмотрел заявления судей об отставке и уволил трех судей в связи с подачей соответствующих заявлений.

В частности, решением ВСП:

Мединцева Нина Михайловна освобождена от должности судьи Бахмутского горрайонного суда Донецкой области (откомандирована в Покровский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области);

Ремеза Петр Николаевич уволен с должности судьи Кропивницкого апелляционного суда;

Полищук Светлана Владимировна уволена с должности судьи Киверцовского районного суда Волынской области.

