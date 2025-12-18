Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей
15:36, 18 декабря 2025
Судей уволили в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия рассмотрел заявления судей об отставке и уволил трех судей в связи с подачей соответствующих заявлений.
В частности, решением ВСП:
Мединцева Нина Михайловна освобождена от должности судьи Бахмутского горрайонного суда Донецкой области (откомандирована в Покровский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области);
Ремеза Петр Николаевич уволен с должности судьи Кропивницкого апелляционного суда;
Полищук Светлана Владимировна уволена с должности судьи Киверцовского районного суда Волынской области.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.