ВРП призначила трьох дисциплінарних інспекторів строком на 5 років

Дудка, Золотар і Яриш стали дисциплінарними інспекторами ВРП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя повідомила про призначення трьох дисциплінарних інспекторів на п’ятирічний строк.

До складу служби дисциплінарних інспекторів увійшли:

Дудка Світлана Сергіївна;

Золотар Михайло Михайлович;

Яриш Ольга Володимирівна.

Додамо, що конкурс на чотири посади дисциплінарних інспекторів ВРП було оголошено 29 квітня 2025 року. Після завершення відбору троє кандидатів отримали призначення, поповнивши склад служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.