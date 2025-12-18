ВСП назначила трех дисциплинарных инспекторов сроком на 5 лет

Дудка, Золотар и Яриш стали дисциплинарными инспекторами ВСП.

Высший совет правосудия сообщил о назначении трех дисциплинарных инспекторов на пятилетний срок.

В состав службы дисциплинарных инспекторов вошли:

Дудка Светлана Сергеевна;

Золотар Михаил Михайлович;

Ярыш Ольга Владимировна.

Добавим, что конкурс на четыре должности дисциплинарных инспекторов ВСП был объявлен 29 апреля 2025 года. После завершения отбора трое кандидатов получили назначение, пополнив состав службы.

