Практика судів
  1. В Україні

Аварійні відключення світла: які області залишаться без електроенергії

08:34, 15 жовтня 2025
У деяких областях не буде світла 15 жовтня.
Аварійні відключення світла: які області залишаться без електроенергії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 15 жовтня, на території деяких областей запровадили аварійні графіки відключення світла.

За даними "Кіровоградобленерго", у регіоні 15 жовтня з 7:49 за розпорядженням "Укренерго" ввели аварійні відключення електрики.

Також у ДТЕК повідомили, що за командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

Від 7:34 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії. Причина запровадження ГАВ - наслідки російських атак на об`єкти енергетики. 

За командою НЕК "Укренерго" 15 жовтня з 07:35 по Черкаській області частково застосовані графіки аварійних відключень.

На Чернігівщині, на відміну від інших областей, сьогодні діє графік погодинних відключень. Застосовано три черги. В обленерго наголошують, якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, то протягом дня можуть зменшити обсяг обмежень.

У Харківській області застосовують графіки аварійних відключень світла, повідомили в обленерго. 

Нагадаємо, що 15 жовтня  центр Києва залишився без світла. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«А за що виправдувальний, за те, що зуби вибив»: Верховний Суд скасував вирок суду через коментарі головуючого судді

Верховний Суд вказав, що прояв емоцій судом під час судового розгляду є порушенням принципу відстороненості і може ставити під сумнів законність прийнятого рішення і судового процесу в цілому.

Суддя чотири року тому відзначила 9 травня, а у 2025 році отримала за це дисциплінарну справу

Активісти написали на суддю скаргу, але суддя вважає, що закон про декомунізацію вона не порушувала.

Громадські об’єднання будуть оцінювати культуру спілкування суддів в процесі – опубліковано положення про регулярне оцінювання суддів

Представники ГО будуть оцінювати реакцію судді на представника ГО, який прийшов в судове засідання – ВККС опублікувала фінальну редакцію положення про регулярне оцінювання суддів.

Президент має повноваження впровадити військову адміністрацію населеного пункту в будь-якій громаді України — Віталій Безгін

Як зазначив член Комітету ВР з питань державної влади Віталій Безгін, Верховна Рада може прийняти рішення про те, що начальник військової адміністрації здійснює повноваження міського голови.

ТЦК дуже важливо публічно показувати людяність – розповідати історії, коли людині дали час і вона все владнала — член комітету з нацбезпеки Федієнко

Також Олександр Федієнко висловив думку, що кожен мобілізований повинен мати можливість поспілкуватися з психологом, який «зможе пояснити процес і знизити рівень стресу».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду