Аварійні відключення світла: які області залишаться без електроенергії

У деяких областях не буде світла 15 жовтня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 15 жовтня, на території деяких областей запровадили аварійні графіки відключення світла.

За даними "Кіровоградобленерго", у регіоні 15 жовтня з 7:49 за розпорядженням "Укренерго" ввели аварійні відключення електрики.

Також у ДТЕК повідомили, що за командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

Від 7:34 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії. Причина запровадження ГАВ - наслідки російських атак на об`єкти енергетики.

За командою НЕК "Укренерго" 15 жовтня з 07:35 по Черкаській області частково застосовані графіки аварійних відключень.

На Чернігівщині, на відміну від інших областей, сьогодні діє графік погодинних відключень. Застосовано три черги. В обленерго наголошують, якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, то протягом дня можуть зменшити обсяг обмежень.

У Харківській області застосовують графіки аварійних відключень світла, повідомили в обленерго.

Нагадаємо, що 15 жовтня центр Києва залишився без світла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.