Аварийные отключения света: какие области останутся без электроэнергии

08:34, 15 октября 2025
В некоторых областях света не будет 15 октября.
В четверг, 15 октября, на территории некоторых областей были введены аварийные графики отключения света.

По данным "Кировоградоблэнерго", в регионе 15 октября с 7:49 по распоряжению "Укрэнерго" ввели аварийные отключения электричества.

Также в ДТЭК сообщили, что по команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения.

С 7:34 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии. Причина введения ГАО – последствия российских атак на объекты энергетики.

По команде НЭК "Укрэнерго" 15 октября с 07:35 по Черкасской области частично применены графики аварийных отключений.

В Черниговской области, в отличие от других областей, сегодня действует график почасовых отключений. Применены три очереди. В облэнерго отмечают, что если ситуация в энергосистеме будет благоприятной, то в течение дня могут уменьшить объем ограничений.

В Харьковской области применяют графики аварийных отключений света, сообщили в облэнерго.

Напомним, что 15 октября центр Киева остался без света.

