Кабмін перебере під своє управління Укрінформ, іномовлення та телемарафон «Єдині новини»

15:12, 15 жовтня 2025
Кабмін забере у Мінкульту управління телемарафоном «Єдині новини».
Фото: Lourdes Balduque / Getty Images
Державне інформагентство «Укрінформ», підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» та телемарафон «Єдині новини» більше не підпорядковуватимуться Міністерству культури. Ці структури перейдуть під управління Кабінету Міністрів.

Про це повідомила заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

За її словами, відповідні зміни обговорювалися під час засідання комітету 15 жовтня, на якому депутати підтримали подання прем’єр-міністра і рекомендували Верховній Раді призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики — міністра культури України.

Що зміниться у сфері інформаційної політики

Як пояснила Кравчук, Бережна під час обговорення розповіла, що стратегічні комунікації будуть виокремлені з Міністерства культури. Координуючим центральним органом виконавчої влади стане Держкомтелерадіо, під управління Кабміну перейдуть також:

  • «Укрінформ»;
  • «Мультимедійна платформа іномовлення України»;
  • Центр стратегічних комунікацій;
  • телемарафон «Єдині новини».

Водночас Міністерство культури продовжить відповідати за формування державної інформаційної політики — зокрема, за законодавчі ініціативи у медіасфері, безпеку журналістів та євроінтеграційні процеси в галузі.

Кабінет Міністрів України

