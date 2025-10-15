Рада розгляне призначення Тетяни Бережної віцепрем’єр-міністром з питань гуманітарної політики України –міністром культури України

Голосування за кандидатуру Тетяни Бережної відбудеться наступного тижня.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України — міністра культури України. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Голосування за призначення відбудеться 21-22 жовтня.

