Рада рассмотрит назначение Татьяны Бережной вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики Украины – министром культуры Украины

Голосование за кандидатуру Татьяны Бережной состоится на следующей неделе.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту назначить Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины – министра культуры Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Голосование за назначение состоится 21-22 октября.

