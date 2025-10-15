Кабмин возьмет под свое управление Укринформ, иновещание и телемарафон «Единые новости»

Кабмин заберет у Минкульта управление телемарафоном «Единые новости».

Государственное информационное агентство «Укринформ», предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» и телемарафон «Единые новости» больше не будут подчиняться Министерству культуры. Эти структуры перейдут под управление Кабинета Министров.

Об этом сообщила заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

По ее словам, соответствующие изменения обсуждались во время заседания комитета 15 октября, на котором депутаты поддержали представление премьер-министра и рекомендовали Верховной Раде назначить Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Украины.

Что изменится в сфере информационной политики

Как пояснила Кравчук, Бережная во время обсуждения отметила, что стратегические коммуникации будут выделены из Министерства культуры. Координирующим центральным органом исполнительной власти станет Госкомтелерадио, под управление Кабмина также перейдут:

«Укринформ»;

«Мультимедийная платформа иновещания Украины»;

Центр стратегических коммуникаций;

телемарафон «Единые новости».

В то же время Министерство культуры продолжит отвечать за формирование государственной информационной политики — в частности, за законодательные инициативы в медиа-сфере, безопасность журналистов и евроинтеграционные процессы в отрасли.

