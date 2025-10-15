Замах на зґвалтування дитини: мешканцю Полтавщини призначили 8 років ув’язнення

16-річна дівчина зуміла вирватися та втекти.

На Полтавщині чоловіка засудили до 8 років ув’язнення за замах на зґвалтування неповнолітньої. Про це розповіли у прокуратурі.

Улітку 2024 року житель Миргородського району у стані алкогольного сп’яніння самовільно зайшов у будинок, в якому мешкала 16-річна дівчина з родиною. Переконавшись, що неповнолітня вдома одна, кривдник намагався зґвалтувати дитину.

Дівчина чинила опір. Їй вдалося вирвалася від нападника, через вікно покинути будинок і повідомити про скоєне сусідів та рідних.

Свою вину обвинувачений не визнав, проте на підставі зібраних доказів і проведених експертиз суд погодився з доводами прокурорів.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

