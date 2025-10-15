Покушение на изнасилование ребенка: жителя Полтавщины назначили 8 лет заключения

16-летняя девушка сумела вырваться и скрыться.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Полтавской области мужчину приговорили к 8 годам заключения за покушение на изнасилование несовершеннолетней. Об этом рассказали в прокуратуре.

Летом 2024 житель Миргородского района в состоянии алкогольного опьянения самовольно зашел в дом, в котором проживала 16-летняя девушка с семьей. Убедившись, что несовершеннолетняя дома одна, обидчик пытался изнасиловать ребенка.

Девушка сопротивлялась. Ей удалось вырваться от нападающего, через окно покинуть дом и сообщить о совершенном соседям и родным.

Свою вину обвиняемый не признал, однако на основании собранных доказательств и проведенных экспертиз суд согласился с доводами прокуроров.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.