У Житомирі чоловік вбив знайомого і вивіз тіло у ліс

Житомирянина, який вбив знайомого і сховав тіло, засудили до 12 років позбавлення волі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Житомирі чоловіка засудили до 12 років ув’язнення за жорстоке вбивство знайомого та приховування тіла. Про це розповіли у прокуратурі.

Богунський районний суд міста Житомира призначив 67-річному чоловіку 12 років позбавлення волі з додатковим стягненням 800 тисяч гривень моральної шкоди на користь дочки загиблого.

Трагедія сталася у серпні 2018 року. Під час конфлікту на ґрунті незаконного вирощування конопель обвинувачений схопив мачете (ніж) та наніс опоненту п’ять ударів у голову. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Щоб приховати злочин, чоловік разом із сином сховали тіло в багажнику автомобіля Mazda та вивезли в район місцевого кладовища. Під час обшуку в його домоволодінні правоохоронці виявили докази злочину, а також понад 150 кущів конопель.

Судовий розгляд тривав кілька років через зміну складу суду та проблеми зі здоров’ям обвинуваченого. Чоловік увесь цей час перебував під вартою.

Вирок набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Автомобіль, у якому перевозили тіло, передано державі як об’єкт спеціальної конфіскації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.