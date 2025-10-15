Практика судів
  1. В Україні

У Житомирі чоловік вбив знайомого і вивіз тіло у ліс

22:55, 15 жовтня 2025
Житомирянина, який вбив знайомого і сховав тіло, засудили до 12 років позбавлення волі.
У Житомирі чоловік вбив знайомого і вивіз тіло у ліс
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Житомирі чоловіка засудили до 12 років ув’язнення за жорстоке вбивство знайомого та приховування тіла. Про це розповіли у прокуратурі.

Богунський районний суд міста Житомира призначив 67-річному чоловіку 12 років позбавлення волі з додатковим стягненням 800 тисяч гривень моральної шкоди на користь дочки загиблого.

Трагедія сталася у серпні 2018 року. Під час конфлікту на ґрунті незаконного вирощування конопель обвинувачений схопив мачете (ніж)  та наніс опоненту п’ять ударів у голову. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Щоб приховати злочин, чоловік разом із сином сховали тіло в багажнику автомобіля Mazda та вивезли в район місцевого кладовища. Під час обшуку в його домоволодінні правоохоронці виявили докази злочину, а також понад 150 кущів конопель.

Судовий розгляд тривав кілька років через зміну складу суду та проблеми зі здоров’ям обвинуваченого. Чоловік увесь цей час перебував під вартою.

Вирок набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Автомобіль, у якому перевозили тіло, передано державі як об’єкт спеціальної конфіскації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд вбивство Житомир

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівництво МВФ позитивно оцінило прогрес України у фіскальній та антикорупційній політиці – Юлія Свириденко

Українська делегація у США обговорила з керівництвом МВФ нову програму.

Обсяг справи був 80 томів, а обвинувальний акт передали лише в 2024 році – ВАКС пояснив, чому закрив справу проти Андрія Пивоварського

У Вищому антикорупційному суді вирішили, що доцільно викласти додаткові пояснення щодо закриття справи проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Олена Шуляк розповіла, за яких умов в Україні можуть почати знесення «хрущовок»

Поширений міф про «силове виселення» не відповідає дійсності, а міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього, акцентувала Олена Шуляк.

Будівля суду знищена, здійснення правосуддя неможливе – Покровський райсуд Дніпропетровської області більше не здійснює правосуддя

З 27 жовтня справи Покровського райсуду розглядатиме Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду