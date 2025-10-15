В Житомире мужчина убил знакомого и вывез тело в лес

Житомирянина, убившего знакомого и спрятавшего тело, приговорили к 12 годам лишения свободы.

В Житомире мужчину приговорили к 12 годам заключения за жестокое убийство знакомого и сокрытие тела. Об этом рассказали в прокуратуре.

Богунский районный суд города Житомира назначил 67-летнему мужчине 12 лет лишения свободы с дополнительным взысканием 800 тысяч гривен морального ущерба в пользу дочери погибшего.

Трагедия произошла в августе 2018 года. Во время конфликта на почве незаконного выращивания конопли обвиняемый схватил мачете (чем) и нанес оппоненту пять ударов в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, мужчина вместе с сыном спрятали тело в багажнике автомобиля Mazda и увезли в район местного кладбища. Во время обыска в его домовладении правоохранители обнаружили доказательства преступления, а также более 150 кустов конопли.

Судебное разбирательство длилось несколько лет из-за изменения состава суда и проблем со здоровьем обвиняемого. Муж все это время находился под стражей.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы. Автомобиль, в котором перевозили тело, передан государству как объект специальной конфискации.

