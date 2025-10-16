На Харківщині поліція встановлює потерпілих від дій працівниці моргу, яка привласнювала речі загиблих військових

Правоохоронці викрили співробітницю моргу, що крала золоті прикраси з тіл полеглих захисників.

Поліція Харківської області розшукує потерпілих від дій працівниці моргу, яку підозрюють у викраденні особистих речей загиблих українських військових.

Як повідомили в поліції, у квітні 2025 року правоохоронці викрили співробітницю одного з моргів Чугуївського району, яка, користуючись службовим становищем, привласнювала золоті прикраси з тіл полеглих захисників України.

Жінку затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) і ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють усіх потерпілих від її дій.

Поліція закликає родичів загиблих військовослужбовців, у яких зникли особисті речі чи ювелірні прикраси, звертатися до відділу кримінальної поліції Куп’янського районного відділу поліції за номером 099 036 54 52 або до чергової частини Куп’янського РВП за номером 050 401 52 82.

