В Харьковской области полиция устанавливает пострадавших от действий сотрудницы морга, присваивавшей вещи погибших военнослужащих

Правоохранители разоблачили сотрудницу морга, которая воровала золотые украшения с тел погибших защитников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Харьковской области разыскивает пострадавших от действий сотрудницы морга, которую подозревают в краже личных вещей погибших украинских военных.

Как сообщили в полиции, в апреле 2025 года правоохранители разоблачили сотрудницу одного из моргов Чугуевского района, которая, пользуясь своим служебным положением, присваивала золотые украшения с тел павших защитников Украины.

Женщину задержали и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователи устанавливают всех пострадавших от ее действий.

Полиция призывает родственников погибших военнослужащих, у которых пропали личные вещи или ювелирные украшения, обращаться в отдел криминальной полиции Купянского районного отдела полиции по номеру 099 036 54 52 или в дежурную часть Купянского РОП по номеру 050 401 52 82.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.