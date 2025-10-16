У застосунку Резерв+ оновили функцію «Штрафи онлайн»

Користувачі можуть переглядати деталі справ і завантажувати документи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міноборони повідомило про оновлення мобільного застосунку «Резерв+», яке розширює можливості функції «Штрафи онлайн».

Тепер військовозобов’язані можуть завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення, отримати або надіслати на електронну пошту файл нової постанови, а також переглянути деталі справи та дізнатися причину скасування постанови.

Крім того, у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.