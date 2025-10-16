В приложении Резерв+ обновили функцию «Штрафы онлайн»

Минобороны сообщило об обновлении мобильного приложения «Резерв+», которое расширяет возможности функции «Штрафы онлайн».
Теперь военнообязанные могут загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения, получить или отправить на электронную почту файл нового постановления, а также просмотреть детали дела и узнать причину отмены постановления.
Кроме того, в расширенных данных из реестра теперь отображается причина подачи в полицию.
