НАБУ повідомило про підозру народному депутату Євгену Шевченку

18:43, 16 жовтня 2025
Євгена Шевченка підозрюють у схемі легалізації незаконних доходів через фіктивні послуги та купівлю елітних авто.
НАБУ повідомило про підозру народному депутату Євгену Шевченку
Фото: НАБУ
НАБУ та САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, мова йде про народного депутата Євгена Шевченка.

За даними слідства, парламентар заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши сприяти у отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші були перераховані на рахунок близької до нього особи, однак жодних дій в інтересах компанії депутат не здійснив.

Щоб приховати походження коштів, Шевченко організував схему легалізації понад 9 мільйонів гривень. Гроші переказали на рахунки юридичної компанії, що належить його родичу, нібито як оплату за правові послуги. Частину суми згодом витратили на купівлю автомобілів BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Надалі нардеп користувався цими автомобілями, створюючи враження, що вони придбані за законні доходи від підприємницької діяльності. Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, що 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили народному депутату Євгенію Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). 9 жовтня Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для депутата Євгенія Шевченка, якого звинувачують у державній зраді, до 14 листопада.

