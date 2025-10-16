НАБУ сообщило о подозрении народному депутату Евгению Шевченко

Евгения Шевченко подозревают в схеме легализации незаконных доходов через фиктивные услуги и покупку элитных авто.

Фото: НАБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины в легализации доходов, полученных преступным путем. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, речь идет о народном депутате Евгении Шевченко.

По данным следствия, парламентарий завладел средствами частного общества, пообещав содействовать в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги были перечислены на счет близкого к нему лица, однако никаких действий в интересах компании депутат не предпринял.

Чтобы скрыть происхождение средств, Шевченко организовал схему легализации более 9 миллионов гривен. Деньги перевели на счета юридической компании, принадлежащей его родственнику, якобы в качестве оплаты за юридические услуги. Часть суммы впоследствии потратили на покупку автомобилей BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

В дальнейшем нардеп пользовался этими автомобилями, создавая впечатление, что они приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности. Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Напомним, что 14 ноября 2024 года правоохранители сообщили народному депутату Евгению Шевченко о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

9 октября Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для депутата Евгения Шевченко, которого обвиняют в государственной измене, до 14 ноября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.