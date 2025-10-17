Москва поспішає відновити діалог, щойно почувши про «Томагавки», — Володимир Зеленський

Президент зазначив, що що лише обговорення можливої передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk впливає на Росію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський прибув із запланованим візитом до США.

Глава держави анонсував зустрічі з представниками оборонних компаній щодо додаткового постачання систем ППО, а також із керівниками американських енергетичних компаній.

17 жовтня Володимир Зеленський зустрінеться у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.

«Сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній, і це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО. Також сьогодні зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України», — заявив Глава держави.

Також Президент України відреагував на новий саміт президента США Дональда Трампа та Путіна.

«Ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про «томагавки», — заявив Зеленський.

За його словами, мир і надійне гарантування безпеки не повинні мати альтернатив, і важливо якнайшвидше захистити життя від російських ударів та штурмів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.