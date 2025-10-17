Москва спешит возобновить диалог, как только слышит о «Томагавках», — Владимир Зеленский

Президент отметил, что одно лишь обсуждение возможной передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk влияет на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с запланированным визитом в США.

Глава государства анонсировал встречи с представителями оборонных компаний относительно дополнительного поставления систем ПВО, а также с руководителями американских энергетических компаний.

17 октября Владимир Зеленский встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

«Сегодня встречи с представителями оборонных компаний, и это производители мощного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительном поставлении систем ПВО. Также сегодня встреча с представителями американских энергетических компаний. Сейчас, когда Россия делает ставку на террор против нашей энергетики и наносит ежедневные удары, мы работаем на устойчивость Украины», — заявил Глава государства.

Также Президент Украины отреагировал на новый саммит президента США Дональда Трампа и Путина.

«Мы рассчитываем, что импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины. Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, лишь услышав о „томагавках“», — заявил Зеленский.

По его словам, мир и надежное гарантирование безопасности не должны иметь альтернатив, и важно как можно скорее защитить жизнь от российских ударов и штурмов.

