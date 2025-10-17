Суд продовжив Руслану Магамедрасулову тримання під вартою до 15 грудня

Печерський районний суд продовжив строк тримання під вартою для працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Фото: SUD.UA

Печерський районний суд Києва 17 жовтня продовжив строк тримання під вартою для працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 15 грудня 2025 року.

Нагадаємо, у липні суд взяв під варту Руслана Магамедрасулова — керівника одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ.

Раніше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали Руслана Магамедрасулова. За версією слідства, Магамедрасулов відповідав за координацію роботи НАБУ у прифронтових регіонах із базуванням у місті Дніпро і водночас він мав зв’язки з представниками РФ, зокрема з економічним сектором, та налагоджував із ними комерційні домовленості щодо реалізації технічної коноплі.

