Суд продлил Руслану Магамедрасулову содержание под стражей до 15 декабря

Печерский районный суд продлил срок содержания под стражей для сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Печерский районный суд Киева 17 октября продлил срок содержания под стражей для сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 15 декабря 2025 года.

Напомним, в июле суд взял под стражу Руслана Магамедрасулова — руководителя одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ.

Ранее стало известно, что Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали Руслана Магамедрасулова. По версии следствия, Магамедрасулов отвечал за координацию работы НАБУ в прифронтовых регионах с базированием в городе Днепр и одновременно он имел связи с представителями РФ, в частности с экономическим сектором, и налаживал с ними коммерческие договоренности по реализации технической конопли.

