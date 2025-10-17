Зеленський хоче запропонувати Трампу енергетичну угоду з Україною — AP

Зеленський має намір запропонувати Трампу зберігати американський скраплений природний газ в українських газосховищах.

Фото: Reuters

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 17 жовтня відбувається зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

За даними AP, під час зустрічі український лідер хоче запропонувати Трампу енергетичну угоду.

Як зазначили співрозмовники агентства, Зеленський має намір запропонувати Трампу зберігати американський скраплений природний газ в українських газосховищах.

Це дозволить США бути присутніми на європейському енергетичному ринку.

Зеленський озвучив цю стратегію 16 жовтня під час зустрічей з міністром енергетики Крісом Райтом та керівниками американських енергетичних компаній.

За підсумками цих зустрічей Зеленський заявив, що важливо відновити енергетичну інфраструктуру України після російських атак та розширити «присутність американських підприємств в Україні»

