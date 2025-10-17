Зеленский хочет предложить Трампу энергетическую сделку с Украиной — AP

Зеленский намерен предложить Трампу хранить американский сжиженный природный газ в украинских подземных хранилищах.

Фото: Reuters

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 17 октября проходит встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

По данным AP, во время встречи украинский лидер хочет предложить Трампу энергетическую сделку.

Как отметили собеседники агентства, Зеленский намерен предложить Трампу хранить американский сжиженный природный газ в украинских газохранилищах.

Это позволит США присутствовать на европейском энергетическом рынке.

Зеленский озвучил эту стратегию 16 октября во время встреч с министром энергетики Крисом Райтом и руководителями американских энергетических компаний.

По итогам этих встреч Зеленский заявил, что важно восстановить энергетическую инфраструктуру Украины после российских атак и расширить «присутствие американских предприятий в Украине».

