Зеленский хочет предложить Трампу энергетическую сделку с Украиной — AP

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 17 октября проходит встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
По данным AP, во время встречи украинский лидер хочет предложить Трампу энергетическую сделку.
Как отметили собеседники агентства, Зеленский намерен предложить Трампу хранить американский сжиженный природный газ в украинских газохранилищах.
Это позволит США присутствовать на европейском энергетическом рынке.
Зеленский озвучил эту стратегию 16 октября во время встреч с министром энергетики Крисом Райтом и руководителями американских энергетических компаний.
По итогам этих встреч Зеленский заявил, что важно восстановить энергетическую инфраструктуру Украины после российских атак и расширить «присутствие американских предприятий в Украине».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.