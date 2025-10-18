Кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 31% — звіт ООН

Кількість жертв серед цивільного населення в Україні залишається неприпустимо високою і зросла на 31% за дев’ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посилаючись на свіжий звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
За даними місії, лише у вересні:
Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що виступив з ініціативою до профільного комітету Верховної Ради стосовно внесення змін до Кримінального кодексу, якими буде передбачене лише довічне позбавлення волі за особливо тяжкі злочини проти дітей.
