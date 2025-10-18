Практика судів
  1. В Україні

Кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 31% — звіт ООН

15:45, 18 жовтня 2025
За дев’ять місяців 2025 року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні збільшилася на третину порівняно з минулим роком.
Кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 31% — звіт ООН
Фото: David Neff / Seznam Zpravy
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кількість жертв серед цивільного населення в Україні залишається неприпустимо високою і зросла на 31% за дев’ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посилаючись на свіжий звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

За даними місії, лише у вересні:

  • загинули щонайменше 214 цивільних осіб, ще 916 отримали поранення;
  • 69% жертв припадає на прифронтові райони, зокрема Донецьку та Херсонську області;
  • атаки на енергетичну інфраструктуру України посилилися у вересні й тривали в жовтні.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що виступив з ініціативою до профільного комітету Верховної Ради стосовно внесення змін до Кримінального кодексу, якими буде передбачене лише довічне позбавлення волі за особливо тяжкі злочини проти дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

війна ООН

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Одночасне накладення арешту на рухоме, нерухоме майно та гроші в межах суми позову не є подвійним забезпеченням позову – Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, наголосивши, що арешт грошових коштів і майна відповідачів у межах суми позову не є подвійним або надмірним забезпеченням, оскільки грошові кошти є частиною майна відповідачів, а не окремим видом забезпечення.

ЄСПЛ вирішив, чи можуть суди посилатися на висновок Торгово-промислової палати як на документ, що підтверджує форс-мажор

Під час судового розгляду заявники послідовно стверджували, що відповідно до національного законодавства єдиним документом, що підтверджує форс-мажорні обставини як підставу для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань, є «сертифікат» від Торгово-промислової палати, а не «висновок».

У Верховній Раді пропонують дати боржникам 7 днів на добровільне виконання судового рішення

У законі про виконавче провадження пропонується передбачити, що судове рішення може бути виконано боржником у добровільному порядку протягом 7 робочих днів після набрання таким рішенням законної сили.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності