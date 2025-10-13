За особливо тяжкі злочини проти дітей — тільки довічне позбавлення волі: Генпрокурор Руслан Кравченко ініціював зміни до КК перед комітетом

Генпрокурор Руслан Кравченко звернувся до правоохоронного комітету з ініціативою внести зміни до Кримінального кодексу, щоб за вбивство чи насильство стосовно дитини злочинець міг отримати лише довічне позбавлення волі – без альтернативи покарання.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що виступив з ініціативою до профільного комітету Верховної Ради стосовно внесення змін до Кримінального кодексу, якими буде передбачене лише довічне позбавлення волі за особливо тяжкі злочини проти дітей.

«За злочини особливої тяжкості проти дітей – тільки довічне позбавлення волі. Без компромісів. Сьогодні я звернувся до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з пропозицією посилити кримінальну відповідальність для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей. І я маю надію, що народні депутати підтримають нашу ініціативу» – зазначив він.

Так, сьогодні за вбивство дитини винні можуть отримати максимально 15 років позбавлення волі, і навіть шанс на дострокове звільнення.

«На моє переконання, це – несправедливо. І тут питання риторичне: чи може хоч якийсь вирок бути справедливим, коли відібрали життя дитини, її право рости, досягати чогось в житті. Ми ніколи не дізнаємось ким би могли стати діти, чиє життя відібрали злочинці: відомими на весь світ футболістами, чи геніальними вченим, водіями чи правоохоронцями?

Країна втратила частину свого майбутнього. А злочинець відбувши певний термін може повернутись до нормального життя. Тому, я вважаю, і саме з цим звернувся до членів комітету, що вирок за такі злочини повинен бути максимально справедливим, - безальтернативне пожиттєве увʼязнення» – пояснив Руслан Кравченко.

Він зауважив, що питання полягає не лише у суворості покарання, а й у справедливості і безпеці.

«Коли злочинець буде знати, що за подібне діяння він ніколи не вийде на волю, переконаний, це буде стримуючим фактором», підкреслив Генпрокурор.

Так, за останній час прокурорами відстояно довічне позбавлення волі у низці резонансних справ.

Київ

Вбивство Максима Матерухіна.

«Цей зухвалий злочин на фунікулері у Києві сколихнув всю країну.

Я особисто долучився до справи як державний обвинувач. Я бачив очі вбивці: жодного жалю, лише зверхність і віра у безкарність. Я бачив очі батьків: біль, жаль і зневіра.

Ми домоглися максимально наближеного до справедливості вироку – довічного позбавлення волі», підкреслив Генпрокурор.

Харків

— Керівник Харківської обласної прокуратури довів у суді вину 41-річного чоловіка у вчиненні злочинів проти статевої свободи малолітньої дитини. Вирок — довічне позбавлення волі.

Дніпро

— Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури надав беззаперечні докази вини 44-річного нелюда, який ґвалтував і розбещував трьох малолітніх дітей, за що отримав пожиттєве увʼязнення.

— На Дніпропетровщині прокурори домоглися довічного позбавлення волі для чоловіка, який вбив неповнолітню дитину та вчинив сексуальне насильство.

За даними Генпрокурора, за останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств, 531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 – молодші 14 років.

«Кожен цей випадок, трагедія і невимовний біль. Це голос батьків і дітей, які просять про захист.

Справедливість має бути жорсткою, а покарання, співмірним злочину. Прошу народних депутатів підтримати ініціативу Офісу Генерального Прокурора і внести правки до законодавства України. Вбивця чи ґвалтівник більше не повинен розраховувати на поблажки чи прогалини закону» – підсумував Руслан Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

