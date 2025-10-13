За особо тяжкие преступления против детей – только пожизненное лишение свободы: Генпрокурор Руслан Кравченко инициировал изменения в УК перед комитетом

Генпрокурор Руслан Кравченко обратился к правоохранительному комитету с инициативой внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы за убийство или насилие по отношению к ребенку преступник мог получить только пожизненное лишение свободы – без альтернативы наказания.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что выступил с инициативой к профильному комитету Верховной Рады относительно внесения изменений в Уголовный кодекс, которыми будет предусмотрено только пожизненное лишение свободы за особо тяжкие преступления против детей.

«За преступления особой тяжести против детей – только пожизненное лишение свободы. Без компромиссов. Сегодня я обратился в комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с предложением усилить уголовную ответственность для тех, кто лишает жизни или насилует детей. И я надеюсь, что народные депутаты поддержат нашу инициативу», – отметил он.

Так, сегодня за убийство ребенка виновные могут получить максимально 15 лет лишения свободы, и даже шанс на досрочное освобождение.

«По моему убеждению, это – несправедливо. И здесь вопрос риторический: может ли хоть какой-то приговор быть справедливым, когда отняли жизнь ребенка, его право расти, достигать чего-то в жизни. Мы никогда не узнаем, кем бы могли стать дети, чью жизнь отняли преступники: известными на весь мир футболистами или гениальными учеными, водителями или правоохранителями?

Страна потеряла часть своего будущего. А преступник, отбыв определенный срок, может вернуться к нормальной жизни. Поэтому, я считаю, и именно с этим обратился к членам комитета, что приговор за такие преступления должен быть максимально справедливым, – безальтернативное пожизненное заключение», – пояснил Руслан Кравченко.

Он заметил, что вопрос заключается не только в суровости наказания, но и в справедливости и безопасности.

«Когда преступник будет знать, что за подобное деяние он никогда не выйдет на свободу, убежден, это будет сдерживающим фактором», – подчеркнул Генпрокурор.

Так, за последнее время прокурорами отстояно пожизненное лишение свободы в ряде резонансных дел.

Киев

Убийство Максима Матерухина.

«Это дерзкое преступление на фуникулере в Киеве всколыхнуло всю страну. Я лично присоединился к делу как государственный обвинитель. Я видел глаза убийцы: ни малейшего сожаления, только превосходство и вера в безнаказанность. Я видел глаза родителей: боль, сожаление и отчаяние.

Мы добились максимально приближенного к справедливости приговора – пожизненного лишения свободы», – подчеркнул Генпрокурор.

Харьков

— Руководитель Харьковской областной прокуратуры доказал в суде вину 41-летнего мужчины в совершении преступлений против половой свободы малолетнего ребенка. Приговор — пожизненное лишение свободы.

Днепр

— Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры предоставил неопровержимые доказательства вины 44-летнего нелюдя, который насиловал и развращал трех малолетних детей, за что получил пожизненное заключение.

— На Днепропетровщине прокуроры добились пожизненного лишения свободы для мужчины, который убил несовершеннолетнего ребенка и совершил сексуальное насилие.

По данным Генпрокурора, за последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств, 531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 – младше 14 лет.

«Каждый этот случай, трагедия и невыразимая боль. Это голос родителей и детей, которые просят о защите.

Справедливость должна быть жесткой, а наказание соизмеримым преступлению. Прошу народных депутатов поддержать инициативу Офиса Генерального Прокурора и внести поправки в законодательство Украины. Убийца или насильник больше не должен рассчитывать на снисхождение или лазейки в законе», – подытожил Руслан Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

