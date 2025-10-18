Количество жертв среди гражданских в Украине выросло на 31% — отчет ООН

Количество жертв среди гражданского населения в Украине остается недопустимо высоким и увеличилось на 31% за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, ссылаясь на свежий отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
По данным миссии, только в сентябре:
Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о своей инициативе в профильный комитет Верховной Рады относительно внесения изменений в Уголовный кодекс, которые будут предусматривать только пожизненное лишение свободы за особо тяжкие преступления против детей.
