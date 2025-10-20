Якщо я внесу до Конституції області РФ, то вони будуть виходити з цих територій – Зеленський прокоментував слова Віткоффа

Зеленський відповів на заяви спецпосланця президента США з питань Близького Сходу Віткоффа: Це непрацююча модель.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами прокоментував заяви спецпосланця президента США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який передав позицію Росії щодо припинення війни. За словами глави держави, позиція Москви не змінилася — Кремль продовжує вимагати, щоб Україна повністю вивела війська з Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом очільник Кремля Володимир Путін висунув вимогу передати Росії повний контроль над Донецькою областю як умову для завершення війни. За даними видання, Путін також пропонував віддати частини Запорізької та Херсонської областей в обмін на це.

Водночас, як передавала «Судово-юридична газета» глава держави заявив, що з’явилися реальні передумови для руху до миру, але відступу з Донбасу не буде.

«Думка росіян не змінилася: вони хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу. Не повністю зі сходу – а саме з Донбасу, повністю з Донецької та Луганської областей. Я пояснив, що позиція України в цьому контексті не змінилася. Я пояснив і президенту Трампу, і пану Віткоффу», — сказав Зеленський.

Президент уточнив, що Віткофф лише передає те, що чує від росіян, і це не означає, що це його точка зору.

«Я йому чітко сказав, що є деяке оманливе враження. Історія в тому, що росіяни кажуть, що вони провели начебто референдум серед "рускіх людей" на Донбасі і вони начебто хочуть в Росію», — зазначив Зеленський.

«Пан Віткофф каже, що воно внесено в Конституцію. Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель», — підкреслив глава держави.

