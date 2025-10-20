Практика судов
  1. В Украине

Если я внесу в Конституцию области РФ, то они будут выходить с этих территорий – Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа

11:37, 20 октября 2025
Зеленский ответил на заявления спецпосланника президента США по вопросам Ближнего Востока Уиткоффа: Это неработающая модель.
Если я внесу в Конституцию области РФ, то они будут выходить с этих территорий – Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа
Иллюстративное изображение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами прокомментировал заявления спецпосланника президента США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, который передал позицию России относительно прекращения войны. По словам главы государства, позиция Москвы не изменилась — Кремль продолжает требовать, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом глава Кремля Владимир Путин выдвинул требование передать России полный контроль над Донецкой областью как условие для завершения войны. По данным издания, Путин также предлагал отдать части Запорожской и Херсонской областей в обмен на это.

В то же время, как передавала «Судебно-юридическая газета», глава государства заявил, что появились реальные предпосылки для движения к миру, но отступления с Донбасса не будет.

«Мнение россиян не изменилось: они хотят, чтобы мы вышли из Донбасса. Не полностью с востока — а именно из Донбасса, полностью из Донецкой и Луганской областей. Я объяснил, что позиция Украины в этом контексте не изменилась. Я объяснил и президенту Трампу, и господину Циткоффу», — сказал Зеленский.

Президент уточнил, что Уиткофф лишь передает то, что слышит от россиян, и это не означает, что это его точка зрения.

«Я ему четко сказал, что есть некоторое обманчивое впечатление. История в том, что россияне говорят, что они якобы провели референдум среди “русских людей” на Донбассе, и они якобы хотят в Россию», — отметил Зеленский.

«Господин Уиткофф говорит, что это внесено в Конституцию. Поэтому я объяснил господину Уиткоффу еще раз, что если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить с какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить с этих территорий? Это неработающая модель», — подчеркнул глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина сможет присоединится к ЕС без полного права голоса – европейские лидеры пытаются работать над новым планом

Новый план — это последняя попытка вдохнуть жизнь в подвижки к вступлению Украины в ЕС, которое блокируется несколькими странами ЕС, отмечает Politico.

В мире наблюдается глобальный сбой в мессенджере Signal

Пользователи жалуются, что в мессенджере Signal не приходят сообщения.

Владимир Зеленский внес законопроект о продлении военного положения до февраля 2026 года

Военное положение и всеобщая мобилизация будут продлены до февраля 2026 года – Президент внес законопроекты.

Кабмин заложил 60 млрд поступлений от реформы Гостаможслужбы в проект бюджета-2026, но не объяснил, как именно реформа им поспособствует – Счетная палата

Правительство считает, что реформа Гостаможслужбы, предусматривающая отбор ее нового руководителя с участием международных экспертов, приведет к 60 млрд грн дополнительных поступлений в 2026 году – но Счетная палата не увидела этому объективных объяснений.

Бюджетный комитет рекомендовал подать законопроект о спецпенсиях судей и прокуроров, установив единые подходы к выходу на пенсию

Как сообщила Роксолана Пидласа, среди изменений, которые согласовал бюджетный комитет – предложение к Кабмину подать законопроект о специальных пенсиях, которым установить единые подходы по выходу на пенсию и осуществлению индексации пенсий на общих условиях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України