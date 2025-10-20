Если я внесу в Конституцию области РФ, то они будут выходить с этих территорий – Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа

Зеленский ответил на заявления спецпосланника президента США по вопросам Ближнего Востока Уиткоффа: Это неработающая модель.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами прокомментировал заявления спецпосланника президента США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, который передал позицию России относительно прекращения войны. По словам главы государства, позиция Москвы не изменилась — Кремль продолжает требовать, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом глава Кремля Владимир Путин выдвинул требование передать России полный контроль над Донецкой областью как условие для завершения войны. По данным издания, Путин также предлагал отдать части Запорожской и Херсонской областей в обмен на это.

В то же время, как передавала «Судебно-юридическая газета», глава государства заявил, что появились реальные предпосылки для движения к миру, но отступления с Донбасса не будет.

«Мнение россиян не изменилось: они хотят, чтобы мы вышли из Донбасса. Не полностью с востока — а именно из Донбасса, полностью из Донецкой и Луганской областей. Я объяснил, что позиция Украины в этом контексте не изменилась. Я объяснил и президенту Трампу, и господину Циткоффу», — сказал Зеленский.

Президент уточнил, что Уиткофф лишь передает то, что слышит от россиян, и это не означает, что это его точка зрения.

«Я ему четко сказал, что есть некоторое обманчивое впечатление. История в том, что россияне говорят, что они якобы провели референдум среди “русских людей” на Донбассе, и они якобы хотят в Россию», — отметил Зеленский.

«Господин Уиткофф говорит, что это внесено в Конституцию. Поэтому я объяснил господину Уиткоффу еще раз, что если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить с какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить с этих территорий? Это неработающая модель», — подчеркнул глава государства.

