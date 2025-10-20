Апеляційна палата ВАКС оголосила в розшук ексзаступника гендиректора «Укрінмашу» Костянтина Чередніченка

АП ВАКС стягнула 3,4 млн грн застави та оголосила в міжнародний розшук Костянтина Чередніченка.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 20 жовтня підтримала позицію прокурора САП та ухвалила рішення оголосити в міжнародний розшук колишнього заступника генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» Костянтина Чередніченка, обвинуваченого у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств.

Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора і звернув у дохід держави заставу в розмірі 3 404 000 гривень, внесену раніше.

Також Апеляційна палата ВАКС обрала запобіжний захід для колишнього посадовця у вигляді тримання під вартою. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування суд вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу.

Як встановили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП, у 2014–2016 роках керівники та посадові особи «Укрінмашу» спільно з представниками іноземної компанії організували схему незаконного укладання договорів супроводу зовнішньоекономічних контрактів, складання фіктивних актів виконаних робіт і подальше незаконне перерахування коштів.

Унаслідок цих дій державному підприємству завдано збитків на суму майже 3,5 млн грн — саме стільки коштів було незаконно перераховано за фіктивними угодами.

Нагадаємо, 18 листопада 2024 року ВАКС оголосив обвинувальний вирок у цій справі, наразі вона перебуває на розгляді в Апеляційній палаті ВАКС.

